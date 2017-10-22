طواف الجزائر-2017: الجزائري بن قايو يفوز بالمرحلة الخامسة

فاز الدراج الجزائري عبد الرؤوف بن قايو ممثل الأطلس البليدي بالمرحلة الخامسة من طواف الجزائر-2017 للدراجات التي قادت الدراجين من الأغواط إلى الجلفة اليوم الأحد, فيما عاد القميص الأصفر للمغربي عبد الله هيدة.

وقطع بن قايو هذه المرحلة (112 كلم) في ظرف 2 سا 45 د 12 ثا متقدما مواطنيه عبد الرحمن منصوري من نادي سوفاك (2 سا 45د 18ثا) و إسماعيل للوشي من المجمع البترولي (2سا 45د 21ثا).

وصرح بن قايو اثر فوزه يقول "لم أكن أنتظر الفوز بهذه المرحلة و لكن ظروف السباق جعلتني أدخل فائزا في الجلفة. كنت ضمن كوكبة المقدمة التي ساعدتني كثيرا. جربت حظي في الكيلومترات الثلاثة الأخيرة و سارت الأمور على أحسن ما يرام".

وفقد التونسي علي النويصري القميص الأصفر لصالح المغربي هيدة فيما احتفظ كل من الجزائريين ياسين حمزة (المجمع البترولي) و عبد الرحمن منصوري (سوفاك) على التوالي بالقميصين الأخضر (لأحسن دراج بالسرعة النهائية) و الأبيض (لأحسن عنصر لصنف الآمال). أما دراج الأطلس البليدي محمد مكور فقد استحق نيل القميص البرتقالي للدراج الأكثر مثابرة للمرحلة.

وحدث الانفلات الأول للسباق في الكيلومتر ال25 و التي قام بها 7 دراجين من بينهم 5 جزائريين و سوري و مغربي, حيث قطعت هذه المجموعة خط "السرعة النهائية الأولى" للمرحلة المحدد ببلدية سيدي مخلوف (5ر38 كلم) والتي فاز بها الجزائري إسماعيل للوش.

وواصل نفس الدراجين بنفس الوتيرة حيث تقدموا عن الكوكبة بثلاث دقائق, ليفوز نفس الدراج للوش بـ"السرعة النهائية الثانية" ببلدية عين الرومية (5ر75 كلم).

و خلال الكيلومترات الثلاثة الأخيرة للمرحلة, فاجأ ممثل الأطلس البليدي بن قايو الجميع لينفرد بالمقدمة و يقطع خط الوصول بمدينة الجلفة في المرتبة الأولى.

وستجري المرحلة السادسة و ما قبل الأخيرة يوم غد الاثنين ما بين الجلفة و المسيلة على مسافة 131 كلم.