صحفي موقع الاذاعة الجزائرية علي قسمية يتوج بجائزة رئيس الجمهورية

توج صحفي ميلتيميديا الاذاعة الجزائرية على قسمية بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، لأفضل عمل الكتروني حول البيئة بربورتاج " تعيش ما ترميش..وأنا والورقة" التي تم توزيعها سهرة هذا الاحد بقصر المؤتمرات بمناسبة الوطني للصحافة المصادف الـ 22 أكتوبر من كل سنة.

وأعرب الصحفي والزميل علي قسمية عن بالغ سعادته بهذا التتويج ، معتبرا أنه تتويج لأصحاب مبادرة تعيش ما ترميش التي بدأت بالحي الشعبي باب الواد قبل أن تتنشر في 20 ولاية بمجهودات فردية من مواطنين، معربا عن أمله في أن تلقى هكذا مبادرات اهتماما ومساعدة من طرف السلطات لاسيما في مجال البيئة التي تعد حاضنة للجميع، منوها بمجهودات المدير العام للاذاعة وحرصه على دعم الحملات التحسيسية المتعلقة بالحفاظ على البيئة .

وكانت لجنة الجائزة قد تلقت أكثر من مائتي عمل منذ ديسمبر 2016، اغلبها اعمال سمعية بصرية، وفق ما أكده رئيس اللجنة ميلود شرفي، الذي اشاد بجودة الأعمال المقدمة والحيوية التي يعيشها قطاع السمعي البصري في الجزائر.

و كان وزير الاتصال جمال كعوان قد اعتبر أن الصحافة الجزائرية "غنية و ثرية" من خلال عناوينها ودعائمها المختلفة مضيفا أنها تعد "مصدر فخر" للوطن، موضحا أن الصحافة الإلكترونية أضحت تفرض نفسها على المشهد الإعلامي الجزائري من خلال تطور "مذهل"، مضيفا أن "هناك تفكير في وضع إطار قانوني".

وشهد حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف حضورا مميزا من طرف الطاقم الحكومي وعلى راسهم وزير الاتصال جمال كعوان بالاضافة إلى تكريم إعلاميين من الرعيل الأول وكذا شهداء الواجب الوطني من رجال مهنة المتعب .

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية