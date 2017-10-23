دربال:تطهير القائمة الانتخابية سيكون له انعكاس ايجابي على عملية التصويت

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال أمس الأحد بورقلة أن تطهير البطاقية الإنتخابية سيكون له انعكاس ايجابي على سير عملية التصويت مما سيساهم في طمأنة الناخب والمترشح على حد سواء".

وذكر دربال أن هيئته تواصل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بذل جهودها من أجل تصحيح الأخطاء السابقة سيما من خلال شطب الأسماء المكررة تسجيلها والمتوفين .

وخلال جولته بورقلة اطلع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات على التحضيرات للإنتخابات المحلية لـ 23 نوفمبر القادم على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية وببلديتي ورقلة وسيدي خويلد قبل أن يترأس جلسة مغلقة مع أعضاء المداومة المحلية التابعة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات .