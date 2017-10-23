انطلاق فعاليات الطبعة الـ8 للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة بوهران هذا الاثنين

يشرف وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الاثنين على انطلاق فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة بولاية وهران بمشاركة أزيد من 80 مؤسسة وطنية ناشطة في هذا المجال وحضوردولي ممثل في 4 بلدان أجنبية.

التظاهرة الدولية هذه تأتي لمرافقة الجهود الوطنية في مجال تشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتكريس ثقافة الاقتصاد الأخضر، كما تتيح حسب محافظة الصالون لندة أولونيس في تصريح لموفدة القناة الإذاعية الأولى إلى وهران حنان فرقاني فرصة للشباب الناشط في هذا المجال للاحتكاك بغيره من المتعاملين ونسج علاقات شراكة والتعرف على آخر التقنيات المستخدمة.

ومن بين المشاركين المواظبين على الحضور سنويا رشيد مخنت صاحب أقدم مؤسسة ناشطة في الطاقات المتجددة انجزت مشاريع هامة في الصحراء، هذا المشارك يبحث طيلة أيام الصالون عن جديد هذه الطاقة وعن متعاملين جزائريين أو أجانب لربط علاقات شراكة معهم.

و في ختام هذا الصالون سيتم التوقيع على 3اتفاقيات شراكة بين مؤسسات وهيئات عمومية وأخرى خاصة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية