انطلاق اشغال اجتماع مجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب الخاص بمنطقة غرب افريقيا بالجزائر

افتتحت هذا الإثنين بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع العلني الأول لمجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب حول منطقة غرب افريقيا وذلك برئاسة مشتركة بين الجزائر وكندا بهدف بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات التي تكتسي أولوية في مخطط عمل المجموعة.

ويشارك في هذا الاجتماع الذي سيتواصل على مدى يومين برئاسة مشتركة بين الجزائر وكندا موظفون سامون وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والوقاية منهما والأمن عبر الحدود ومكافحة تمويل الإرهابي بالاضافة إلى بلدان أعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبلدان من منطقة غرب افريقيا وكذا منظمات دولية و إقليمية منها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وسيشهد الاجتماع تحول مجموعة العمل حول تعزيز القدرات في المنطقة الساحل إلى مجموعة العمل حول تعزيز القدرات في منطقة غرب إفريقيا مثلما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المنعقد في الـ 20 سبتمبر 2017 .

كما سيشكل اللقاء مناسبة لأعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لإجراء حصيلة النشاطات التي تم القيام بها وكذا بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات التي تكتسي أولوية في مخطط عمل المجموعة والمتمثلة في الأمن الحدودي والتعاون على المستويين التشريعي والقضائي والتعاون بين مصالح الشرطة ومكافحة تمويل الإرهاب وتعبئة المجتمع الدولي.

ويأتي هذا الإجتماع حول منطقة غرب افريقيا قبل الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب و المرتقب ان ينعقد بالجزائر يوم الاربعاء المقبل حول موضوع "العلاقة بين الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب".

يشار إلى أن الجزائر هي عضو مؤسس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب واحتضنت السنة الماضية عددا من الورشات المتخصصة على مستوى الخبراء حول "دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل" في مارس 2016 وورشة دولية حول "دور الديمقراطية في مواجهة ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب" في سبتمبر 2016 .

