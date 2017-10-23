القبض على ارهابية بجيجل

القت القبض مفرزة للجيش الوطني الشعبي هذا الاثنين بجيجل على الارهابية "ح. شريفة" (69 سنة) التي التحقت بالجماعات الارهابية سنة 1996، حسب ما اورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في اطار مكافحة الارهابي القت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم الـ 23اكتوبر2017 بجيجل/ن.ع.5 القبض على الارهابية "ح. شريفة" البالغة من العمر(69)سنة زوجة الارهابي المقضي عليه "ب.اسماعيل" ووالدة الارهابيين"ب. عثمان" و"ب.سعيد" المقضي عليهما ايضا. هذه الارهابية كانت قد التحقت بالجماعات الارهابية سنة 1996)".

وتأتي هذه العملية -يضيف البيان- "في سياق متصل للعملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم امس الـ 22 اكتوبر2017 قرب بلدية سلمى بن زياد بدائرة العوانة ولاية جيجل/ن.ع.5 والتي مكنت من القضاء على ارهابيين(02)خطيرين تم تحديد هويتهما ويتعلق الامر بكل من"ب. بوجعفر و"ب.سعيد" المكنى "أبو زكريا".

من جهة اخرى تم التعرف على هوية الارهابي الذي تم القبض عليهم امس بولاية جيجل /ن.ع.5 ويتعلق الامر بالمسمى"ز. عبد الهادي المكني"عبد الرحيم"الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 1995.