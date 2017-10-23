زرواطي للإذاعة: لا مناص من كسب رهان القضاء على النفايات خلال السنوات المستقبلية

راهنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي على كسب رهان القضاء على النفايات خلال السنوات المستقبلية، مشيرة إلى أن سعي الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة لفرض غرامات على من يتسبب في تلويث البيئة.

وقالت الوزيرة في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى إن اهتمام الوزارة منصب على جعل الطاقات المتجددة محورا أساسيا ضمن مساعي الحفاظ على البيئة بهدف تحقيق عدد من الإنجازات في آفاق 2030 من بينها خفض الغازات المسببة للإحتباس الحراري.

وأضافت أن قانون المالية 2018 أقر إجراءات جديدة تخص الجباية البيئية من بينها فرض غرامات على المتسببين في تلويث البيئة فضلا عن الجباية على الأكياس البلاستيكية سواء المستوردة منها أو المحلية.