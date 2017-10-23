بوعزقي:الدولة لن تتخلى عن دورها ،وهي بصدد تعويض كل الفلاحين في خسائرهم

دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي هذا الإثنين الفلاحين إلى ضرورة التأمين ضد الأخطار المناخية و ذلك خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي حول "التأمين الفلاحي أداة تسيير اليوم" بحضور ممثلي الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين و الصندوق الوطني للتأمين الفلاحين.

و أكد وزير الفلاحة خلال الملتقى أن الدولة تواصل تعويض الفلاحين لمحاصيلهم جراء الحرائق الأخيرة.

و قال بوعزقي إن هذه "الندوة هي الأولى من نوعها حيث سيتحدث الخبراء لإيجاد الحلول أو الطرق لتأمين الفعل الفلاحي ".

و أضاف أن التجربة الأخيرة التي مست الكثير من مناطق الوطن في بعض الولايات تركت الفلاحيين في حيرة في إنتظار التعويض من طرف الدولة.

و بحسب الوزير "فالدولة لن تتخلى عن دورها في جانبها الإجتماعي و إستطاعت إحصاء كل الخسائر التي مست بالفلاحين و هي بصدد تعويضهم اليوم في كل ما لقوه من خسارة".

هذا و سجل رقم الأعمال الوطني للتعاون الفلاحي نموا ملحوظا خلال الثلاث سنوات الأخيرة حيث بلغ 13 مليار دينار أي بمعدل سنوي يقدر بـ 11 بالمائة.

و قي هذا الخصوص أفاد شريف بن حبيلس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن "أهم الأليات هي عصرنة التأمينات و خاصة ضد الكوارث الطبيعية،و التي تعطينا مصداقية مع الفلاحين و المربين و يجب خلق ثقة في هذا الصندوق لأن الصندوق أنشئ من طرف الفلاحين و عليهم المحافظة عليه".

المصدر:الإذاعة اجزائرية