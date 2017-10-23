حجــز أكثر من 38 طــن من القنب الهنــدي في الجزائر في غضــون 8 أشــهر

تم حجز أكثر من 38 طن من القنب الهندي في الجزائر منها 62ر80 بالمائة بغرب الوطن خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017، حسب حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها.

وأوضح الديوان في تقريره استنادا إلى حصائل المصالح الثلاثة لمكافحة هذه الآفة (الدرك الوطني و المدرية العامة للأمن الوطني و الجمارك) أنه "تم حجز 9ر38.485 كغ من القنب الهندي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية منها 6ر31.025 كغ في المنطقة الغربية للوطن (62ر80 بالمائة)". وسجلت كمية القنب الهندي التي تم حجزها خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2017 "تراجعا بنسبة 83ر51 بالمائة لا سيما بسبب تعزيز الجهاز الأمني على مستوى الحدودي حسب مصدر مقرب من الديوان الذي يسجل بأنه بالرغم من هذا التراجع تبقى الكميات المحجوزة "مرتفعة".

ويشير التقرير إلى أن 6ر16 بالمائة من الكميات المحجوزة سجلت في المنطقة الجنوبية و 6ر1 بالمائة بشرق الوطن و 05ر1 بالمائة في المنطقة الوسطى.

وفيما يتعلق بالمخدرات الصلبةي بلغت كمية الهيروين المحجوزة 7ر985 غرام خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017 مقابل 3ر1.366 غرام خلال نفس الفترة من سنة 2016 مسجلة تراجعا قدره 8ر27 بالمائة حسب التقرير.

كما سجلت الحصيلة "تراجعا طفيفا" لعمليات حجز الأقراص المهلوسة منتقلة من 750.831 إلى 745.996 قرص أي تراجعا قدره 64ر0 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة منها 12ر29 بالمائة تم حجزها غرب الوطن.

وتشير تحقيقات المصالح المعنية إلى تورط 25.735 شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات من بينهم 134 أجنبي خلال الثمانية أشهر الاولى من السنة الجاريةي حسب نفس الحصيلة التي تشير إلى أن 403 شخص يتواجدون في حالة فرار.

وسجل التقرير أن عدد الأشخاص المتورطين ارتفع بنسبة 64ر4 بالمائة، مؤكدا أنه من ضمن هؤلاء الأشخاص المتورطين يوجد 5.236 متاجر بالقنب الهندي و 2.959 متاجر بالأقراص المهلوسة.

ومن جهة أخرى تمت معالجة 19.929 قضية من قبل مصالح المكافحة مقابل 19.900 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2016 مسجلة ارتفاعا قدره 15ر0 بالمائة.

ومن مجموع هذه القضايا المعالجةي تتعلق 4.929 قضية بالمتاجرة بالمخدرات و

14.985 قضية تتعلق بحيازة و المخدرات واستعمالها و 15 قضية تتعلق بزراعة القنب الهندي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج