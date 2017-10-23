طواف الجزائر2017: الأوكراني هولوفاش يفوز بالمرحلة السادسة، ولعقاب يفتك القميص الأصفر

فاز الأوكراني أولكساند هولوفاش في المرحلة السادسة من طواف الجزائر للدراجات الهوائية 2017.

وتقدم الدراج الأوكراني المنتمي لنادي النصر لإماراتي على الجزائريين عبد الرحمن منصوري من نادي سوفاكو عبد الرؤوف بنقايو ممثل الأطلس البليدي.

وعبر هولوفاش خط النهاية في توقيت قدره ساعتان و48 دقيقة و23 ثانية فيما حقق عبد الرحمن منصوري و عبد الرؤوف بن قايو على التوالي 2 سا 48 د 32ث و 2سا 48 د 34ث.

من جانبه، انتزع عز الدين لقاب (المجمع البترولي ) القميص الأصفر من المتصدر، ما يسمح لفريقه بتعزيز تقدمه في ترتيب الفرق.

وشهدت هذه المرحلة ما قبل الأخيرة، والممتدة على طول 128 كم، ما بين منطقة سليم ووسط مدينة المسيلة مشاركة 54 دراجا.

وفيما يتعلق بالقميصين الآخرين، فقد احتفظ ياسين حمزة من المجمع البترولي بالقميص الأخضر لأفضل عداء و عبد الرحمن منصوري بالقميص الأبيض لأفضل أمل (أقل من 23 سنة).

المصدر:محمد كرمية/الإذاعة الجزائرية