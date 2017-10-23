القضاء على إرهابيين خطيرين بجيجل

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر هذا الاثنين بجيجل على إرهابيين (02) خطيرين بحوزتهما مسدسان (02) رشاشان من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي وكمية من الذخيرة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه"مواصلة للعمليات النوعية التي تنفذها وحداتنا بجيجل وباتنة/ن.ع.5، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،ظهر اليوم 23 أكتوبر 2017 بجيجل،على إرهابيين (02) خطيرين بحوزتهما مسدسان (02) رشاشان من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي وكمية من الذخيرة".

وأضاف البيان أن"حصيلة هذه العمليات التي لا تزال متواصلة، ترتفع إلى القضاء على أربعة (04) إرهابيين والقبض على إرهابيين (02) آخرين وتوقيف خمس (05) نساء إرهابيات واسترجاع مجموعة من الأسلحة النارية وكمية من الذخيرة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية