نقل: اطلاق بطاقة ذكية لمستعملي الميترو و الترامواي

اطلقت مؤسسة ميترو الجزائر خدمة جديدة تسمى البطاقة غير التلامسية (بطاقة ذكية)ي موجهة للزبائن الذين يستعملون الميترو والترامواي بانتظام و هذا ابتداء من 24 أكتوبر 2017ي حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان لهذه المؤسسة العمومية.

و اوضح ذات المصدر أن هذه البطاقة الذكية ستوضع تحت تصرف المشتركين من مستعملي شبكتي النقل (الميترو و الترامواي) في نفس التاريخ.

و اشار المصدر نفسه أن قابلية التبادل هي القدرة التي يتوفر عليها نظام أو منتجي تكون واجهاته البينية معروفة بشكل كامل و يمكن استعمالها مع أنظمة أومنتجات أخرى موجودة أو مستقبلية و ذلك دون قيود للاتصال أو للتطبيق.

كما أوضح البيان أن الزبون سيحصل من اجل سفره على دعامة (بطاقة ذكية غير تلامسية) وحيدة يمكنه ان يعبئ بها ارصدته (اشتراكات أو وحدات سفر) للنقل و كذا حقوقه في التخفيض.

و سيتم استعمال هذه الاداة القابلة للتشغيل المتبادل على مستوى وسيلتي النقل (الميترو و الترامواي) حيث تتعرف كل شبكة و تقبل و تعالج الأداة القابلة للتشغيل المتبادل التي تصدرها الشبكة الشريكة الأخرى.

و اشار المصدر الى أن الأداة القابلة للتشغيل المتبادل تبقى ملكا لمصدرها وعندما تكون الأداة مسماة ستكون موجهة للاستعمال الشخصي.

و سيتم وضع باقة من هذه الدعائم القائمة على هذه البطاقات الذكية على مستوى الميترو و الترامواي.

و يمكن لهذه الدعامة أن تأوي انواعا مختلفة من سندات النقل على غرار سندات قابلة للاستعمال في شبكة واحدة للنقل و سندات قابلة للاستعمال في شبكتي النقل (الميترو و الترامواي).

كما يمكن للمسافرين اقتناء تذاكر النقل ( اشتراك و وحدات السفر) على الدعامة القابلة للتشغيل المتبادل (بطاقة ذكية غير تلامسية) لدى الوكالات التجارية على مستوى وسيلتي النقل الميترو و الترامواي.

من جانب آخري تتقاسم وزارة الأشغال العمومية و النقل ومؤسسة ميترو الجزائر ذات الارادة في تطوير استخدام الوسائل الجماعية للنقل و تعتبران أن نظام التذاكر يشكل "أداة لتسهيل الولوج الى النقل بان يوفر للمستخدم تذكرة موحدة لتنقلاته".

في هذا السياق تتقاسم الوزارة و المؤسسة الهدف المتمثل في "تطوير استخدام وسائل النقل الجماعية على أمل تسهيل الانتقال من استعمال المركبة الى النقل الجماعي"-يضيف البيان-.

كما تعتبران ان تطوير النقل المتعدد الوسائط بمثابة "عامل أساسي لنجاح تطوير وسائل النقل الجماعية من خلال ادامة و تحسين عروض الأسعار الخاصة بالميترو والترامواي.

وتتمنيان علاو ة على ذلك تطوير أسعار مشتركة على مستوى عديد الشبكات.

للتذكيري كانت مؤسسة ترامواي الجزائر قد اطلقت في فبراير 2016 بموافقة الوزارة الوصيةي المشروع المتعلق بقابلية التشغيل المتبادل بين نظامي تذاكر الميترو و الترامواي و الذي كلل بنجاح النظامين.

و للحصول على معلومات أوفر تدعو مؤسسة ميترو الجزائر زبائنها للتوجه الى الوكالات التجارية RATP EL DJAZAIR و SETRAM أو الاطلاع على موقعهما الالكتروني.