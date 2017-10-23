قرعة التوزيع الزمني في وسائل الإعلام السمعية البصرية يوم الأربعاء المقبل بقصر الثقافة

ستجري عملية قرعة التوزيع المنصف للحيز الزمني المخصص للتعبير المباشر في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية لصالح الأحزاب السياسية والتحالفات المشاركة في محليات نوفمبر يوم الأربعاء المقبل بقصر الثقافة مفدي-زكرياء ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا حسب ما افادت به اليوم الإثنين الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.

وذكرت الهيئة في بيان ان هذا القرار يأتي "تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الإنتخاباتي لاسيما المادة 177منهي والقانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات لاسيما المادتين 12 فقرة 12 و36".

وأشارت الهيئة أن ذات البيان "يعد بمثابة دعوة لكافة الاحزاب والتحالفات المعنية بعملية القرعة".