جوائز الفيــفا 2017 : زيدان أفضــل مدرب ورونـالدو أفضــل لاعب في العــالم

تُوج زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الأسباني، بجائزة أفضل مدرب في عام 2017 خلال حفل توزيع جوائز الفيفا بمسرح لندن بالعاصمة البريطانية لندن، بينما احتفظ البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب أفضل لاعب للعام الثاني على التوالي وللمرة الخامسة في تاريخه.

وكان زيدان قد قاد ريال مدريد للحصول على بطولة رابطة أبطال أوروبا، وكذلك بطولة الليغا الاسبانية، واستطاع تقديم عروض رائعة مع الفريق الملكي.

وتفوق زيدان على الإيطاليين أنطونيو كونتي مدرب تشلسي بطل إنكلترا وماسيميليانو أليغري مدرب جوفنتوس بطل إيطاليا.

وقال زيدان بعد فوزه بالجائزة "أود أن أشكر جميع اللاعبين الذين جعلوا هذا الأمر ممكنا. إنها جائزة مميزة جدا".

من جانبه، تمكن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من تأكيد تفوقه في عالم الساحرة المستديرة، حيث احتفظ بلقب أفضل لاعب للعام الثاني على التوالي.

وتنافس رونالدو مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال رونالدو الذي تسلم الجائزة من الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا والنجم البرازيلي السابق رونالدو "أشكرك جدا لتصويتكم لي"، كما شكر "مشجعي ريال وزملائي والمدرب لأنهم ساندوني طيلة العام".

وتابع "أنا سعيد جدا فعلا، إنها لحظات رائعة لي".

وكان رونالدو البالغ من العمر 32 عاما، قد توج بالجائزة العام الماضي أيضا بعد قيادته منتخب البرتغال إلى لقب كأس أوروبا 2016 في فرنسا، وريال مدريد إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

ورغم أنه يقترب من الإحتفال بعيد ميلاده الأربعين، إلا أن جيانلويجي بوفون أثبت بنيله جائزة أفضل حارس مرمى أن العُمر ليس سوى مجرّد رقم. فقد تواجد حامي العرين الإيطالي على المنصة لرفع النسخة الأولى من الجائزة التي تكرّم حماة العرين.

وبعد اختياره كأفضل حارس في العالم من ، لم يكن مفاجئاً أن يختار اللاعبون المحترفون اسم حامي شباك جوفنتوس والمنتخب الإيطالي ضمن التشكيلة المثالية التي هيمن عليها لاعبو النادي الملكي. فقد تقدّم فريق الأحلام كريستيانو رونالدو، إلى جانب كوكبة من الزملاء هم سيرخيو راموس ومارسيلو وتوني كروس ولوكا مودريتش، بالإضافة إلى داني ألفيش وليوناردو بونوتشي وأندريس إنييستا وليونيل ميسي ونيمار.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وكالات