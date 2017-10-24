حوادث المرور: وفاة 46 شخصا و إصابة 1272 آخرين خلال أسبوع

لقي 46 شخصا مصرعهم فيما أصيب 1272 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة, إثر وقوع 1272 حادث مرور تم إحصاؤه في ظرف أسبوع، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية الثلاثاء في بيان لها.

و تشير الحصيلة الأسبوعية لمصالح الحماية المدنية أن أثقل حصيلة خلال هذه الفترة (من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري) سجلت بولاية أم البواقي بوفاة ثمانية أشخاص و جرح 19 آخرين، نتيجة وقوع 18 حادث مرور.

و بصفة عامة، سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة المذكورة 21777 تدخلا، إثر تلقي مكالمات استغـاثة من طرف المواطنين شملت حوادث المرور والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي و إخمـاد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج