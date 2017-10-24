الصالون الوطني للطاقات المتجددة بوهران فرصة لاكتشــاف آخر الابتكارات

يشكل الصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة فرصة لإبراز البحوث والاختراعات في مجال الطاقات المتجددة من بينها مشروع لمركز تنمية الطاقات المتجددة يساهم في بعث الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية.

و يوضح حمزة مرابط باحث بمركز تنمية الطاقات المتجددة في هذا الصدد" أن التطبيق الذي يسير وفق جهاز النقال الذاتي في أي نقطة في الجزائر حيث يعطيك كمية الإشعاع الشمسي اليومي والإشعاع الشمسي في المتر المربع".

ويعتبر التكوين عامل أساسي لاستكمال البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وهو ما تجسده مدرسة التقنيات لسونلغاز البليدة .

ويقول مدير المدرسة جبار مهيدي:"إننا منذ عشر سنوات تقريبا بدأنا في تدريس الطاقات المتجددة ولقد استطعنا لحد الآن تكوين العديد من المواطنين من العامل البسيط إلى المهندس".

ويبقى الصالون الدولي للطاقات المتجددة بوهران فرصة للقاء المهنيين والباحثين للتعرف على أخر الاختراعات في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة والتسويق لها.

المصدر: الإذاعة الجزائرية