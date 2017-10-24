انطلاق قرعة توزيع التدخلات الإذاعية للأحزاب السياسية في الإنتخابات المحلية

24/10/2017 - 14:57

 انطلقت هذا الثلاثاء على مستوى الإذاعات المحلية عملية القرعة لتوزيع حصص المداخلات الإذاعية للتشكيلات السياسية الولائية المشاركة في الإنتخابات المحلية 23 نوفمبر المقبل، وهذا بحضور ممثلي الأحزاب السياسية والمداومات الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات .

ففي ولاية الجلفة -على سبيل المثال- جرت عملية توزيع الحيز الزمني للأحزاب المشاركة بمحليات 23 نوفمبر وتدخلاتها في إذاعة الجلفة المحلية في أجواء هادئة وظروف مثالية حسب عضو اللجنة الولائية محمد عبدالرزاق للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات

أكثر تفاصيل عن العملية مع هذه المراسلة الصوتية لفايزة دومي من إذاعة الجلفة الجهوية.

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