الشرطة تطلق حلة للتبرع بالدم وسط أعوانها

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني هذا الثلاثاء حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم الوطني للتبرع بالدم المصادف لـ 24 أكتوبر من كل سنة لمدة ثلاثة أيام على مستوى مستشفى الشرطة.

و قال محافظ الشرطة مسعي مراد رئيس مكتب الخبرة الطبية على مستوى مديرية الصحة "هاته الطبعة الثالثة للتبرع بالدم خلال سنة 2017 و نحن نتماشى ومنذ 2010 مع الوكالة الوطنية للدم".

و أضاف محافظ الشرطة "نتعامل و نخطط ونضع برنامجا للعملية، وهي تعتبر ناجحة مقارنة بالأعداد التي تتقدم و بحكم أن الشرطي يحب إعطاء يد المساعدة".

هذا و شهدت العملية إقبالا كثيفا لعناصر الشرطة من أجل البرع بالدم ،حيث تم جمع أزيد من 9 ألاف كيس في المراحل السابقة.

و أفاد مديرالإدارة العامة بالوكالة الوطنية للدم حومة سمير أن "السنة الفارطة شهدت تنظيم ثلاثة مراحل تم على إثرها جمع حوالي 16 ألف كيس من الدم و في المرحلتين السابقتين لسنة 2017 تم جمع نحو 9870 كيس".

وعبر المتحدث ذاته عن أمله في "أن يكون عدد الأكياس هذه المرة أكثر من المرحلة السابقة".

المصدر:الإذاعة الجزائرية