الشرطة تطلق حلة للتبرع بالدم وسط أعوانها

24/10/2017 - 16:09

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني هذا الثلاثاء حملة للتبرع بالدم  بمناسبة اليوم الوطني للتبرع بالدم المصادف لـ 24 أكتوبر من كل سنة  لمدة ثلاثة أيام على مستوى مستشفى الشرطة.

و قال محافظ الشرطة مسعي مراد رئيس مكتب الخبرة الطبية على مستوى مديرية الصحة "هاته الطبعة الثالثة للتبرع بالدم خلال سنة 2017 و نحن نتماشى  ومنذ 2010 مع الوكالة الوطنية للدم".

و أضاف محافظ الشرطة "نتعامل و نخطط ونضع برنامجا للعملية، وهي تعتبر ناجحة مقارنة بالأعداد التي تتقدم و بحكم أن الشرطي يحب إعطاء يد المساعدة".

هذا و شهدت العملية إقبالا كثيفا لعناصر الشرطة من أجل البرع بالدم ،حيث تم جمع أزيد من 9 ألاف كيس في المراحل السابقة.

و أفاد  مديرالإدارة العامة بالوكالة الوطنية للدم حومة سمير أن "السنة الفارطة شهدت تنظيم ثلاثة مراحل تم على إثرها جمع حوالي 16 ألف كيس من الدم و في المرحلتين السابقتين لسنة 2017 تم جمع نحو 9870 كيس".

وعبر المتحدث ذاته عن أمله في "أن يكون عدد الأكياس هذه المرة أكثر من المرحلة السابقة".

المصدر:الإذاعة الجزائرية

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