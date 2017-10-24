فوز التونسي علي النويسري بالطبعة الـ 20 لطواف الجزائر للدراجات الهوائية

نال الدراج التونسي, علي النويسري, القميص الأصفر للطبعة الـ 20 لطواف الجزائر للدراجات الهوائية 2017, عقب إجراء سباق المرحة السابعة والأخيرة الذي جرى بين بوسعادة وبسكرة والذي فاز به الجزائري كرار أيوب من نادي سوفاك.

وعلى مسافة 178 كلم, حقق كرار وقتا قدره 3سا و 41د و 21 ثا متقدما على مواطنيه ويتيس محمد زكريا وكرار زين الدين من فريق "الأطلس البليدي" اللذان حققا نفس التوقيت.

وكان عدة دراجين مرشحين لنيل القميص الأصفر قبل انطلاق المرحلة الأخيرة, لكن الكلمة الأخيرة عادت إلى التونسي علي النويسري ليتوج بطلا لهذه الدورة على حساب الجزائريين الحاضرين لهذا الموعد عز الدين لعقاب (المجمع البترولي) في الأمتار الأخيرة.

وفي الترتيب العام, افتك التونسي علي النويسري القميص الأصفر كمتصدر, في حين عاد القميص الأخضر لأحسن دراج بالسرعة النهائية للجزائري حمزة ياسين (المجمع البترولي).

أما القميص الأبيض فعاد لعبد الرحمن منصوري من نادي سوفاك (أحسن عنصر لصنف الآمال), فيما تحصل على القميص البرتقالي للدراج الأكثر مثابرة لويتيس محمد زكريا.

وبفضل الفوز بثلاث مراحل, حقق المجمع البترولي المرتبة الأولى في الترتيب العام حسب الفرق متقدما على المنتخب التونسي (أكابر) وفريق الأطلس البليدي (الجزائر).

أما عن السباق في حد ذاته ومع الكيلومترات الأولى للمرحلة الأطول لهذه الدورة, انفرد ثمانية دراجين من بينهم أربعة جزائريين بالمقدمة, ثلاثة عناصر من الأطلس البليدي وكرار ايابو من نادي سوفاك.

وواصلت هذه المجموعة سيطرتها على مجريات السباق مرورا على نقطتي السرعة في كل من منطقتي بن سرور (42 كلم) و بير نعامة (105 كلم) والذين فاز فيهما الجزائري أيوب كرار (نادي سوفاك). أما الوصول إلي بسكرة فتم بالسرعة النهائية مع احتلال ثلاثة دراجين جزائريين المراكز الثلاثة الأولى للمرحلة الأخيرة.