تنصيب لجنة وزراية مشتركة مكلفة بتحضير الدخول المدرسي و الجامعي المقبل

أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, نور الدين بدوي هذا الثلاثاء, على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالتحضير للدخول المدرسي و الجامعي و التكوين المهني للموسم 2018- 2019, حسب ما أفاد به بيان للوزارة .

وأوضح نفس المصدر أنه "تنفيذا لتعليمات الوزير الأول أحمد أويحيى, أشرف بدوي على تنصيب هذه اللجنة الوزارية المشتركة التي تتكون من قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, التربية الوطنية, التعليم العالي والبحث العلمي, التكوين والتعليم المهنيين, العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي والسكن و العمران و المدينة".

و تعد هذه اللجنة - حسب المصدر- "فضاء تنسيقيا سيسمح بتقديم اقتراحات عملية للحكومة قصد التكفل الأمثل بجميع الجوانب المتعلقة بالدخول المقبل, وذلك تماشيا مع احتياجات و تطلعات المواطنين, خاصة ما تعلق بالهياكل المدرسية والاحياء السكنية الجديدة, بالإضافة إلى تحسين النقل و الإطعام المدرسي".

و ستعكف هذه اللجنة من خلال اجتماعاتها الدورية على متابعة تحضيرات الولايات للدخول المقبل و مراقبة تنفيذ قرارات السلطات العمومية في هذا الشأن, خاصة ما تعلق بعمليات التجهيز العمومي,التي جاءت عقب رفع قرار التجميد المقرر من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وبالمناسبة , شدد بدوي ,على" ضرورة المتابعة الدقيقة و التحضير الجيد قصد وضع الآليات الميدانية و فق تنسيق و تعاون محكم بين جميع المتدخلين على المستويين المركزي و المحلي".