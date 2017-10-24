"ظلال الحقيقة" لصالح بوفلاح يُعرض على الصحافة بالجزائر العاصمة

قُدم اليوم السبت بالجزائر العاصمة للصحافة العرض الأول للفيلم الطويل "ظلال الحقيقة" لمخرجه صالح بوفلاح حيث تدور أحداث الفيلم حول المتاجرة بالأعضاء البشرية وظاهرة الاختطاف.

ويعالج الفيلم الذي انتجته "بلاي فيلم" بسيناريو كتبه المخرج ذاته قضية المتاجرة بالأعضاء البشرية وظاهرة الاختطاف على مدار 105 دقائق.

واكد بوفلاح عقب انتهاء العرض أن "طول بعض لقطات الفيلم" هو خيار مدروس جيدا إذ تكمن الغاية منه في اطلاع المتفرج على المعالم التاريخية في الجزائر كالقصبة ودلس.

اما عن احتيار الممثلين فأكد المتحدث أنه اختار ممثلين هاواة باستثناء الممثل الكوميدي مراد خان الذي سبق له العمل في السينما.

واكد بوفلاح أن تمويل الفيلم كلف حوالي 7 مليون دولار (تمويل خاص) وهو موجه للشاشات الصغيرةي موضحا أنه لم يطلب أبدا الدعم العمومي لإنجازه.

ويعد "ظلال الحقيقة" الذي صور ببومرداس وبوسعادة (مسيلة) وتيزي وزو ثاني فيلم طويل ينجزه صالح بوفلاح بعد فيلم "الحب والطاعون" عام 2010.

ويذكر أن ذات المخرج أنجز عام 2006 فليما قصيرا يعالج ظاهرة الهجرة الغير شرعية تحت عنوان "نحو المجهول".