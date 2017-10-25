إنطلاق أشغال الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالجزائر

إفتتحت هذا الاربعاء بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول المبادرة المعنية بالصلة بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب والذي تنظمه الجزائر وهولندا بهدف إعداد مذكرة للممارسات الجيدة في مجال مكافحة التطرف العنيف و الارهاب.

ويضم هذا اللقاء الإقليمي الاول الذي افتتح أشغاله وزير الشؤون الخارجية ، عبد القادر مساهل موظفين سامين وخبراء في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والوقاية من الإرهاب ومكافحته والأمن عبر الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والبلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبلدان غرب افريقيا والمنظمات الدولية والإقليمية .

ويهدف إلى إعداد مذكرة للممارسات الجيدة التي ستعرض للموافقة خلال الاجتماع الوزاري القادم للمنتدى المرتقب تنظيمه في سبتمبر القادم 2018 .

و في هذا الشأن قال الخبير في المجال الأمني و الإستراتيجي الدكتور أحمد ميزاب للقناة الإذاعية الأولى إن أهمية هذا الاجتماع تأتي في سياق سلسلة الاجتماعات التي احتضنتها الجزائر في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بحيث أن الجزائر تترأسه مناصفة مع هولندا .

و أضاف الدكتور ميزاب أن الجزائر كانت دوما تطرح مواضيع حساسة و مهمة و دقيقة تعالج هذه الظاهرة و تجد لها حلولا، مشيرا إلى أن الجزائر تطرح اليوم نقطة مهمة حول مكافحة ظاهرة الإرهاب و الجريمة المنظمة التي تهدد مصادر الأمن و الاستقرار.

ويشارك في هذه الأشغال البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب و هي 29 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والدول أعضاء مجلس الأمن الدولي ونحو 12 بلدا من منطقة غرب افريقيا، و منظمات دولية و اقليمية.

ومنذ إنشائه سنة 2011 قام المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع العديد من الدول على غرار الولايات المتحدة و المنظمات الإقليمية و الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وكذا الدول المتضررة من هذه الآفة ذلك من أجل حشد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة بشكل أفضل.

كما تمكن المنتدى من التأسيس لتقاليد جيدة في التعاون من خلال توجيه الدول و تقديم الإرشادات للحكومات المهتمة وذلك من أجل تمكينها من وضع تصورات و برامج سياسية و آليات كفيلة بمكافحة الإرهاب.

المصدر: الإذاعة الجزائرية