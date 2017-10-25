أويحيـى للاذاعــة : 69 بالمائة من قوائم الأرندي شباب ونراهن عليهم خلال المحليات المقبلة

كشف الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحي عن الخطوط العريضة لبرنامج حزبه الذي سيعرضه المترشحون للمحليات القادمة في الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم الـ 29 اكتوبر المقبل.

وقال اويحي في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة إن الارندي يركز في خوض غمار محليات نوفمبر القادم على عنصر الشباب الذي يمثل 69 بالمائة من القوائم دون سن 45 و 35 بالمائة دون سن 35 إضافة إلى اهتمامه بمشاركة المراة التي تمثل 24 بالمائة مضيفا أن 90 بالمئة من متصدري القوائم الانتخابية لهم مستوى جامعي.

وأشار أويحي إلى أن حزبه يحمل ثلاثة برامج ثرية ، مشيرا أن الاول متعلق بالشأن المحلي إذ سيكون حسبه للمترشحين على مستوى كل بلدية أجوبة لأسئلة المواطنين و برنامج ثاني على مستوى الولاية سيضطلع من خلاله المترشحون بوضع مخطط عمل له إسقاطات تنموية محلية إضافة إلى المخطط الوطني الذي لا يمكن ان يكون بمعزل عن دعم ومساندة برنامج الحكومة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة