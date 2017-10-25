بــرمجـــة داربي العمــيد وسوسطــارة يوم الـ 7 نوفمبر المقبل

برمجت المباراة المحلية بين مولودية الجزائر وإتحاد الجزائر ليوم الـ7 نوفمبر المقبل لحساب تسوية الرزنامة عن الجولة السادسة من الرابطة الاولى ،حسبما أعلنت عنه هذا الأربعاء الرابطة المحترفة لكرة القدم دون تحديد مكان وتوقيت إجراء اللقاء.

وقالت الرابطة في بيان مقتضب نشرته بموقعها الرسمي: "ستلعب المباراة المتأخرة عن الجولة السادسة مولودية الجزائر -إتحاد الجزائر يوم الـ 7 نوفمبر 2017".

وكان من المقرر ان يجرى هذا الداربي يوم الـ 12 أكتوبر تاريخ برمجة باقي لقاءات الجولة السادسة ليتم تأجيله عدة مرات بسبب عدم جاهزية اي ملعب كبير قادر على احتضان اللقاء خصوصا 5 جويلية بالعاصمة ومصطفى تشاكر بالبليدة.

وتفيد آخر الأنباء بجاهزية أرضية ملعب 5 جويلية التي كانت محل إصلاحات مما يفتح الباب للرابطة ببرمجة الداربي العاصمي بملعب 5 جويلية الاولمبي.

بعد الجولة الثامنة من البطولة تحتل مولودية الجزائر المرتبة العاشرة في جدول الترتيب العام برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد إتحاد الجزائر في المركز 12 لكن بثلاث مقابلات مؤجلة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية