اجراء عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني للتعبير في وسائل الإعلام السمعي البصري خلال الحملة الانتخابية

تم هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة إجراء عملية توزيع حصص التعبير المباشر لفائدة الاحزاب السياسية والتحالفات والقوائم الحرة للتعبير في وسائل الإعلام (المؤسسة الوطنية للتلفزيون والإذاعة الجزائرية) في إطار الحملة الانتخابية الخاصة باختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية التي ستنظم في الـ 23 نوفمبر المقبل.

وجرت عملية القرعة بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في الموعد الانتخابي القادم بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و مختلف وسائل الإعلام, علما أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم الاحد الـ 29 أكتوبر الجاري وتنتهي يوم الـ 19 نوفمبر الداخل.

وفي تصريح للصحافة، أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات موسى يعقوب أن " اعداد البرنامج الخاص بالتوزيع الزمني المنصف لتدخلات الاحزاب السياسية والتحالفات المشاركة في الانتخابات هي من صلاحيات الهيئة التي تسهر على احترام التنظيمات الخاصة بالحملة الانتخابية" مذكرا أنه من حق المترشحين اخطار الهيئة في حالة تسجيل أي مخالفة أو خرق للقانون خلال هذه الفترة (الحملة الانتخابية).

وستبث تدخلات ممثلي الاحزاب والاحرار على التلفزيون الجزائري والقناتين الاولى والثانية للإذاعة الوطنية مع الزامية استعمال اللغتين العربية والامازيغية فقط وسيتم تسجيلها (التدخلات) 48 ساعة قبل انطلاق موعد الحملة الانتخابية بحضور عضو عن الهيئة ضمانا لاحترام البرنامج.

وأشار بهذا الخصوص الى أنه بموجب القانون فان التعبير المباشر عبر وسائل الاعلام يقوم على مبدأ "الانصاف وليس المساواة" وهذا حسب الاهمية التي يكتسيها الحزب من حيث عدد الترشيحات التي قدمها على المستوى الوطني.

وفي اجابته عن سؤال متعلق باستغلال بعض التشكيلات السياسية لمواقع التواصل الاجتماعي على غرار الفضاء الازرق (الفايسبوك) للترويج لبرامجهم قبل بداية الحملة الانتخابية، أوضح ممثل الهيئة أنه حاليا "لا يوجد قانون" ينظم المسألة لكن الهيئة التي تملك صلاحية مراقبة كل المجالات والوسائل المستعملة في الحملة الانتخابية لها الحق في الزامهم باحترام الفترة الخاصة بالحملة الانتخابية.

وللإشارة سيخوض غمار الانتخابات البلدية والولائية 51 حزبا سياسيا وأربعة (4) تحالفات حزبية ومجموعة الاحرار وبلغ العدد الكلي للقوائم المعتمدة 10196 قائمة من بينها 9575 قائمة للمجالس الشعبية البلدية و621 قائمة للمجالس الشعبية الولائية.

أما بخصوص الحجم الساعي المخصص للحملة في كل قناة فهو 528 وحدة ( 5 دقائق لكل وحدة) أي أربع (4) فترات في ثلاثين دقيقة ويبلغ عدد القوائم اللازمة للحصول على وحدة التعبير المباشر 19 قائمة.

وتستفيد الاحزاب والتحالفات التي لها أقل من 19 قائمة من وحدة زمنية جزافيا وعددها 21 حزب وتحالفا وعدد قوائمها 127 قائمة.