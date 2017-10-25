كشف وتدمير أحد عشر مخبأ للإرهابيين بكل من جيجل وباتنة

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جيجل وباتنة/ن.ع.5ي أحد عشر (11) مخبأ للإرهابيين تحوي قنبلة تقليدية الصنع ,ومعدات تفجير وألبسة وأفرشة وكميات معتبرة من المواد الغذائية حسبما أورده الاربعاء بيان من وزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات البيان أنه "في اطار مكافحة الارهابي ومواصلة للعمليات التي تنفذها وحداتنا بكل من جيجل وباتنة/ن.ع.5ي كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي ي يوم 24 أكتوبر 2017ي أحد عشر (11) مخبأ للإرهابيين تحوي قنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير وألبسة وأفرشة وكميات معتبرة من المواد الغذائية".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمةي أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من الأغواط/ن.ع.4ي تيارت وتلمسان/ن.ع.2ي (05) تجار مخدرات وضبطوا (88,5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(574) قرصا مهلوسا و(04) سيارات سياحية".

وفي سياق متصلي "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراستي برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6ي (07) مهربين وحجزت (6,5) قنطار من المواد الغذائية و(860) لترا من زيت المائدة و(540) لترا من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهبي فيما تم ضبط (4677) وحدة من مختلف المشروبات و(3500) علبة من السجائر بكل من الأغواط وبسكرة/ن.ع.4 ".

من جهة أخرىي "أحبطت عناصر الدرك الوطني بوهران/ن.ع.2 محاولات هجرة غير شرعية لـ (12) شخصاي فيما تم توقيف (50) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان وأدرار و ورقلة كما أكده بيان الوزارة .

المصدر: الاذاعة الجزائرية/وأج