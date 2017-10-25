رحمون زرقون للإذاعة:الدولة أعطت لغة صريحة لرجال الأعمال للمساهمة في بعث إقتصاد جديد

أكد رئيس فعاليات الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات رحمون زرقون خلال نزوله ضيفا هذا الأربعاء على "برنامج رهانات اقتصادية" للقناة الأولى أن الخارطة الاقتصادية التي قدمها الوزير الأول أحمد أويحي خلال هذه الفعالية تميزت بلغة الصراحة حيث دعا الوزير الأول المتعاملين الاقتصاديين إلى التفكير و المساهمة في التنمية الاقتصادية.

و قال زرقون "بالنسبة للنقاط التي تلقيناها اليوم و التي ناقشها الوزير الأول مع الطاقم الذي رافقه كان تحليلا للواقع الجزائري الإقتصادي".

و أضاف المتحدث ذاته"فهمنا خلال هذا اللقاء أنه توجد لغة جديدة تحث على الإستثمار و نسيان عهد البترول و البحث عن مصادر أخرى لتمويل الإقتصاد ،و قد أعرب جميع الحضور عن قبولهم لذلك لأن الدولة أعطت لغة صريحة و طلبت من رجال الأعمال المبادرة و المساهمة في بعث إقتصاد جديد".

المصدر:الإذاعة الجزائرية