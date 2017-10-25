كشف وتدمير أحد عشر مخبأ للإرهابيين بكل من جيجل وباتنة

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جيجل وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة أحد عشر مخبأ للإرهابيين تحوي قنبلة تقليدية الصنع ،ومعدات تفجير وألبسة وأفرشة وكميات معتبرة من المواد الغذائية حسبما أورده هذا الأربعاء بيان من وزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الارهاب ومواصلة للعمليات التي تنفذها وحداتنا بكل من جيجل وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 24 أكتوبر 2017 أحد عشر مخبأ للإرهابيين تحوي قنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير وألبسة وأفرشة وكميات معتبرة من المواد الغذائية".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من الأغواط بالناحية العسكرية الرابعة وتيارت وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية 05 تجار مخدرات وضبطوا 88,5 كيلوغرام من الكيف المعالج و574 قرصا مهلوسا و04 سيارات سياحية".

وفي سياق متصل"أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة 07 مهربين وحجزت 6,5 قنطار من المواد الغذائية و860 لترا من زيت المائدة و540 لترا من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهبي فيما تم ضبط 4677 وحدة من مختلف المشروبات و3500 علبة من السجائر بكل من الأغواط وبسكرة بالناحية العسكرية الرابعة ".

من جهة أخرى "أحبطت عناصر الدرك الوطني بوهران بالناحية العسكرية الثانية محاولات هجرة غير شرعية لـ 12 شخصاي فيما تم توقيف 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان وأدرار و ورقلة كما أكده بيان الوزارة.