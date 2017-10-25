دربال: الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تعمل بالتنسيق الوثيق مع مختلف الشركاء في العملية الانتخابية

أكد رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال مساء الثلاثاء ببشار بأن هيئته تعمل بالتنسيق الوثيق مع مختلف الشركاء في العملية الانتخابية من أجل ضمان حسن سير الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل في جو تسوده الثقة .

وأوضح دربال خلال لقاء مع الصحافة الوطنية بأن هيئته تمتثل للقانون من أجل تقديم مساهمة حقيقية لنجاح الاستحقاقات المحلية المقبلة.

وأكد ذات المسؤول على أن الشفافية هي أساس عمل هيئته و ذلك من أجل "أن تكون في محل الثقة الموضوعة فيها" موضحا أن "عملية مراقبة الانتخابات هي أيضا مسؤولية جميع الشركاء السياسيين المشاركين في المسار الانتخابي''.

ودعا بالمناسبة رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الصحافيين والمراسلين المحليين ووسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية إلى المساهمة في نجاح الانتخابات المحلية المقبلة والتحلي بالاحترافية والحياد وتفادي بث ونشر الإشاعات والسهر على تأدية مهنتهم باحترام قواعد أخلاقيات المهنة من أجل "ترقية الأداء السياسي الصادق''.

"أن احترافيتكم ستساهم في تشكيل رأي عام واعي وحقيقي" كما أشار إليه دربال في ختام هذا اللقاء الذي جرى بمقر المداومة المحلية لهيئته.

وقد قام رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الثلاثاء بزيارة عمل للولاية دامت يوما واحدا اختتمها بجلسة عمل مع الأعضاء المحليين لهيئته .