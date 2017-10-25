الوزير الأول يشرف على افتتاح الطبعة الـ 22 لصالون الجزائر الدولي للكتاب

أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى مساء هذا الأربعاء بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة على افتتاح الطبعة الـ 22 لصالون الجزائر الدولي للكتاب.

وطاف أويحيى بأجنحة الصالون رفقة أعضاء من الحكومة بينهم ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي و وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح و نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية الى جانب وزير الثقافة عزالدين ميهوبي و وزير الاتصال جمال كعوان بالإضافة إلى نائب وزير الثقافة والفنون لجمهورية جنوب إفريقيا ماخوتسو سوتيو التي تحل بلادها ضيف شرف على هذه الدورة.

كما حضر أيضا حفل الافتتاح المستشار لدى رئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي بالإضافة إلى أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

ويشارك في الطبعة الـ 22 لصالون الجزائر الدولي للكتاب 972 دار نشر من 50 بلدا بينها 314 دار نشر جزائرية و658 أجنبية.

ويتضمن برنامج هذه الدورة العديد من الندوات واللقاءات المتعلقة بالأدب والفكر والتاريخ إلى جانب تنظيم ملتقى دولي حول حياة وأعمال الكاتب والأنثروبولوجي الجزائري مولود معمري احتفاء بالذكرى المئوية لميلاده.

يفتتح صالون الجزائر الدولي للكتاب أبوابه على الجمهور غدا الخميس حيث تستمر فعالياته إلى غاية الـ 5 من نوفمبر المقبل.