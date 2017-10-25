انطلاق الصالون الوطني للاعلام حول سرطان الثدي بقصر المعارض من 26 الى 28 اكتوبر

كشفت الأمينة العامة لجمعية الأمل كتاب حميدة، عن انطلاق الطبعة الأولى من الصالون الوطني للإعلام حول سرطان الثدي، داعية النساء الجزائريات الى التقرب من الجمعية لاستفادة من الحملة التحسيسية حول هذه الظاهرة.

وقالت كتاب إن هذه الطبعة التي تنظمه جمعية الأمل لمرضى سرطان الثدي بالتنسيق مع وزارة الصحة تاتي ضمن الاحتفالات بالشهر الوردي الصحة صالون وطني للإعلام حول سرطان الثدي كاشفة أن هذه الطبعة التي يحتضنها قصر المعارض من 26إلى 28 من الشهر الجاري يتضم أطباء و أخصائيين في سرطان الثدي".

كما أكدت الأمينة العامة لجمعية الأمل في لقاء مع ميلتميديا الاذاعة الجزائرية، أن ابواب الجمعية مفتوحة لتقديم كل الأجوبة التي تتعلق بمرض السرطان من الوقاية حتى التكفل النفسي".

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية