الطارف : 10 جرحى في حادث مرور بين حافلتين لنقل المسافرين بابن مهيدي

أصيب 10 أشخاص بجروح اليوم الثلاثاء بمنطقة ابن مهيدي (الطارف) إثر اصطدام حافلتين لنقل المسافرين تعملان على الخط الرابط بين عنابة و القالة حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية بالولاية.

واستنادا لذات المصدر فقد وقع الحادث في بداية فترة ما بعد الظهيرة على الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين عنابة و القالة عند مدخل مدينة ابن مهيدي مقابل المدرسة الابتدائية بوبير جاب الله عندما اصطدمت الحافلتان اللتان كانتا تسيران في نفس الاتجاه متسببتان في جرح 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم تحويل الجرحى (5 نساء و 5 رجال) الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 76 سنة نحو مصلحة الاستعجالات بهذه البلدية حيث تلقوا العلاج اللازم حسب ما أوضحه ذات المصدر مشيرا إلى أنه تم تسخير 3 سيارات إسعاف تابعة لوحدتي ابن مهيدي والبسباس.

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة من أجل تحديد ظروف هذا الحادث المروري حسب ما خلص إليه ذات المصدر.