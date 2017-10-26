العبادي يعلن انطلاق عمليات تحرير القائم ورواة بمحافظة الأنبار غرب العراق

أعلن حيدر العبادي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية هذا الخميس انطلاق عمليات تحرير منطقتي القائم ورواة بمحافظة الأنبار غرب العراق آخر معاقل ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في البلاد.

وقال العبادي في بيان صدر عن مكتبه "ها هي جحافل البطولة والفداء تزحف للقضاء على آخر معقل للإرهاب في العراق لتحرير القائم وراوة والقرى والقصبات في غرب الأنبار والتي ستعود جميعها إلى أرض الوطن بعزيمة وصمود مقاتلينا الأبطال".

وأضاف "ليس أمام الدواعش غير الموت أو الاستسلام وتابع العبادي "سنواصل بعزيمة واقتدار لتحقيق الانتصارات في جميع المجالات لأبناء شعبنا المعطاء".

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن العراقية وبدعم من طيران التحالف الدولي قد حررت معظم مدن محافظة الأنبار ولم يتبق منها إلا مدينتي القائم وراوة والقرى التابعة لهما والمحاذية للشريط الحدودي مع سوريا.

عملية تحرير راوة والقائم تهدف لتأمين الحدود العراقية مع سوريا

من حهته أكد قائد عمليات تحرير غرب الأنبار الفريق الركن عبد الأمير يار الله اليوم أن عمليات تحرير قضائي "راوة" و"القائم" بمحافظة "الأنبار"، "تهدف إلى تأمين الحدود الواقعة بين العراق وسوريا".

وقال يار الله - في بيان نقلته قناة (السومرية) الإخبارية -إن قطاعات قيادتي عمليات الأنبار وعمليات الجزيرة، وقطعات الحشد الشعبي والحشد العشائري وشرطة الأنبار،" شرعت بعملية واسعة لتحرير مناطق غرب الأنبار (راوة، العبيدي،سعدة،الكرابلة، القائم، معامل الفوسفات والاسمنت، مناطق ش1) وكافة المناطق والقرى المحيطة بها بهدف تأمين الحدود الدولية الدولية بين العراق وسوريا".

