حملة انتخابية:وزير الاتصال يزور استيديوهات التسجيل للإذاعة والتلفزة

قام وزير الاتصال جمال كعوان هذا الخميس بزيارة تفقدية لاستيديوهات التسجيل للإذاعة والتلفزة الكائنة بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) التي ستوضع تحت تصرف المترشحين للانتخابات المحلية (المجالس الشعبية البلدية و الولائية) المرتقب تنظيمها في الـ 23 نوفمبر القادم للتعبير المباشر خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق الأحد القادم.

وبهذه المناسبة أعرب كعوان عن ارتياحه للوسائل المجندة لضمان مهمة الخدمة العمومية "باحترافية".

ومن جهته دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات إلى احترام الوحدة والثوابت الوطنية، وصرح بالمناسبة أن عدد الطعون في القوائم الأنتخابية التي تلقتها هيئته تحسبا للمحليات المرتقبة أقل بكثير مما كان يمكن أن يكون مقارنة بالانتخابات التشريعية الماضية .

وكان وزير الاتصال قد اطلع برفقة رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على دور الإذاعات المحلية في تقريب المترشحين من المواطن بعد الشروحات التي تقدم بها المدير العام للإذاعة الوطنية شعبا لوناكل.

وستبث تدخلات ممثلي الاحزاب والاحرار على التلفزيون الجزائري والقناتين الاولى والثانية للإذاعة الوطنية مع الزامية استعمال اللغتين العربية والامازيغية فقط، وسيتم تسجيلها 48 ساعة قبل انطلاق موعد الحملة الانتخابية بحضور عضو عن الهيئة ضمانا لاحترام البرنامج.

هذا و تنطلق الحملة الانتخابية يوم الاحد الـ 29 أكتوبر وتنتهي يوم الـ 19 نوفمبر المقبل.

للإشارة سيخوض غمار الانتخابات البلدية والولائية 51 حزبا سياسيا وأربعة (4) تحالفات ومجموعة أحرار حيث بلغ العدد الكلي للقوائم المعتمدة 10.196 قائمة من بينها 9.575 قائمة للمجالس الشعبية البلدية و621 قائمة للمجالس الشعبية الولائية.