توقيف ارهابي بباتنة وتدمير مخبأ للارهابيين بالبويرة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الاربعاء بباتنة من توقيف ارهابي وهذا بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات فيما دمرت مفرزة أخرى بالبويرة مخبأ للإرهابيين يحوي معدات تفجير وألبسة وأفرشة وكمية من المواد الغذائية حسب ما افاد به هذا الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الارهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الـ 25 أكتوبر 2017 بباتنة/ن.ع.5, الارهابي أ. سامي،فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى بالبويرة/ن.ع.1 مخبأ للإرهابيين يحوي معدات تفجير وألبسة وأفرشة وكمية من المواد الغذائية".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6 "15 مهربا وحجزت 5.62 طن من المواد الغذائية ومركبتين (02) رباعيتي الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما تم ضبط 680 لتر من الوقود بوهران/ن.ع.2 و19000 علبة من السجائر بورقلة/ن.ع.4".

وفي سياق متصل،أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان/ن.ع.2 وباتنة/ن.ع.5،"ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطوا 15,8 كيلوغرام من الكيف المعالج وسيارتين سياحيتين".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني "32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة وبشار وأدرار وتندوف".