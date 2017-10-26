الإذاعة الجزائرية تنظم حفلا تكريميا لفائدة متقاعدي المؤسسة

تحل هذا السبت الذكرى الخامسة والخمسون لبسط السيادة على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون،هذه الذكرى التي يسترجعها عمال الإذاعة بكل اعتزاز وفخر وكلهم عزم على استكمال المسيرة والسير على خطى جيل الاستقلال لرفع التحدي وتجاوز كل المصاعب.

وبهذه المناسبة نظمت الإذاعة الوطنية حفلا تكريميا لفائدة متقاعدي المؤسسة حيث ثمن المدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل المجهودات المبذولة من طرف العمال لرفع التحدي وتجاوز جميع الصعوبات.

ويقول المدير العام للإذاعة في هذا الصدد :" إن تاريخ الإذاعة كبير وعريض منذ نشأتها في 16 ديسمبر 1965 وكانت مسيرتها دائما حافلة بالانجازات والمكاسب، وما يجب أن نتذكره هنا هو المراحل الصعبة التي مرت بها الإذاعة آو البلد على حد سواء ونحن هنا نثمن ونقدر ونحترم الجهد الذي بذله جميع الزملاء الذين تقاعدوا آو الذين مازالوا مستمرين في العمل والذين كانوا يتحدون الموت يومي"ا.

وأضاف المدير العام يقول"والتحدي الموجود الآن، هو ما يعرف بالأزمة المالية، بفعل تدني أسعار النفط ، وأن تجربة الإذاعة ورصيدها جعلانا منذ سنة 2012 نتنبأ بهذا الوضع و نحطاط له وهذا ما جعلنا إلى اليوم ونحن في 2017 من بين المؤسسات -في القطاع وخارج القطاع - التي هي في منأى عن الهزات التي عرفتها الكثير من المؤسسات بسبب شح الموارد المالية".

المصدر: الإذاعة الجزائرية