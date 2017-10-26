الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) تتحصل على الاعتراف الدولي

تحصلت الهيئة الجزائرية للاعتماد " ألجيراك" Algerac على الاعتراف الدولي من طرف المنظمة الأوروبية للاعتماد ي كهيئة وطنية للاعتماد مع توقيعها لعقود ثنائية مع المجموعة الأوربية حسبما علم اليوم الخميس في بيان للهيئة .

و بناء على هذا الاعتراف أصبحت الهيئة الجزائرية للاعتماد و منذ تاريخ 5 أكتوبر 2017 عضو "كامل الشخصية "لدى المنظمة العالمية للمخابر بعد إمضائها للعقود متعددة الأطراف, كما يعبر على الكفاءة التي تنم عن امتثالها للمقاييس العالمية في مجال تقييم المطابقة يضيف بينان الهيئة .

وأضاف بيان الهيئة أن هذا الاعتراف الدولي هو بمثابة " أداة ضبط لدى السلطات العمومية" و وسيلة ناجعة في المنافسة الصناعية الضرورية " لتحسين المستلزمات الرامية إلى تنويع و تصدير المنتجات و الخدمات لضمان صحة المستهلكين و المحيط".

و تلتزم الهيئة الجزائرية للاعتماد بالمساهمة التامة في مساعي تطوير شبكة هيئات تقييم الجودة في الجزائر حسب المعايير العالمية تطبيقا لتوصيات و توجيهات السلطات العمومية , يضيف ذات البيان .