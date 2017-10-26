دربال:سنفتح نقاشا موسعا حول تعديل قانون الإنتخابات في القريب العاجل

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال هذا الخميس أنه سيم فتح نقاش موسع حول تعديل قانون الانتخابات في القريب العاجل مستبعدا تعديل هذا القانون قبل المحليات المقبلة و دعا إلى نقاش سياسي وطني يركز على أهم ما يجب تعديله في قانون الانتخابات.

و قال دربال خلال نزوله ضيفا على حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى "حتى لو اتفقنا على أن قانون الانتخابات يجب ن يعدل في بعض المواد و الأحكام فإنه لا يمكن أن يعدل بمناسبة الانتخابات القادمة لأن الإجراءات طويلة جدا على اعتبار أنه قانون عضوي".

و أضاف أن "تغيير قانون الانتخابات عمل سياسي يحتاج إلى حوار سياسي و مناقشة سياسية و بما أنه قانون سياسي و أن المناقشة سياسية فسنفتح النقاش من أجل تعديله".

هذا و أعتبر عبد الوهاب دربال الحملة الانتخابية في المحليات بالجوارية أكثر منها ذات طابع وطني و إعلامي.

و أفاد في هذا الخصوص "أن الحملة ستكون مختلفة لأن الانتخابات المحلية تعتمد على اختيار مسؤول البلدية و لذلك فإن الخيار سينصب على الثقة التي تبنى في من يستأمن في هذه الانتخابات".

كما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن تراجع عدد الإخطارات بالنظر للتشريعيات السابقة بعد اعتماد الهيئة على تكوين أعضائها مما ساعد في تطوير المسار الانتخابي و كذا تحسين العملية الإنتخابية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية