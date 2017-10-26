سيلا ال22: برنامج ثقافي متنوع بجناح جنوب إفريقيا

تشارك جنوب أفريقيا التي تحل ضيف شرف على الطبعة ال22 لصالون الجزائر الدولي للكتاب بفعاليات أدبية وفكرية وفنية متنوعة بالإضافة الى معرض للكتاب الجنوب إفريقي.

وبرمج القائمون على الجناح محاضرات ونقاشات حول مواضيع مختلفة كتاريخ الأدب الجنوب إفريقي وأصواته النسائية بحضور كتاب وشعراء ومثقفين جنوب إفريقيين بالإضافة إلى معرض للكتاب المحلي يضم 500 مؤلف باللغة الإنجليزية تتنوع بين الرواية والشعر والسياسة والتاريخ.

وسيكون جمهور "سيلا" على موعد مع الشاعرة فانجايل زمازييكا غانتشو التي ستشاركهم مجموعتها الشعرية وخبرتها في تأليف وأداء فن ال"صلام" (المبارزة الشعرية).

وفيما يخص معرض الكتاب الجنوب إفريقي تحضر داري النشر "أفريكن فلايفر بوكس" و"فيفليا" بأكثر من 500 كتاب باللغة الإنجليزية تتنوع بين الرواية والشعر والسياسة والتاريخ على غرار السير الذاتية للزعيم الجنوب إفريقي ورمز النضال ضد نظام الميز العنصري (الأبارتيد) نيلسن مانديلا (1918- 2013).

ومن العناوين التي يزخر بها أيضا هذا المعرض مؤلفات للحائزين على جائزة نوبل للأدب نادين غوردمر (1991) وجون ماكسويل كويتزي (2003) إضافة إلى تشكيلة من الروايات والدواوين الشعرية وكذا مجموعة من كلاسيكيات الأدب الجنوب إفريقي.

وبإمكان الزوار أيضا حضور فضاءات للقراءة واللقاءات الجانبية وأخرى خاصة بالتبادلات بين المهنيين وكذا مشاهدة مجموعة من الأفلام الجنوب إفريقية

المقتبسة عن أعمال أدبية.

وتحل جنوب إفريقيا على الصالون بوفد ثقافي تتقدمه نائبة وزير الثقافة والفنون ماخوتسو سوتيو بالإضافة لعدد من الكتاب والشعراء على غرار الكاتب فريديريك فوزي

كومالو والروائية ماغونا سنديوي وكذا ممثلين عن المكتبة الوطنية الجنوب إفريقية وبعض دور النشر المحلية.

وقالت نائب وزير الثقافة والفنون الجنوب إفريقية في لقاء جمعها اليوم الخميس بوزير الثقافة عزالدين ميهوبي أن صالون الكتاب "يخلق فرصا للتعاون والتبادل الثقافي" كما أنه "يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين" مضيفة أن البلدين "يتشاركان علاقات ثقافية وتاريخية متينة (...) ولا يزالان شريكين استراتيجيين يعملان على تطوير القارة الإفريقية".

ودعت السيدة سوتيو الجزائر لمشاركة بلادها عام 2018 الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد نيلسن مانديلا وكذا تنظيم أسبوع ثقافي جزائري خلال نفس العام.

وقال من جهته السيد ميهوبي أن حديثه مع نائبة وزير الثقافة والفنون الجنوب إفريقية تمحور حول "تعميق العلاقات بين البلدين ثقافيا" وخصوصا ما تعلق بتبادل الوفود والمشاركة في الفعاليات الثقافية بالبلدين وكذا المشاريع السينمائية وتطوير آليات الترجمة المشتركة مذكرا بأن الجزائر ستكون ضيف شرف تظاهرة "شهر إفريقيا" بجنوب إفريقيا في 2018.

وتستمر فعاليات صالون الجزائرالدولي للكتاب ال22 إلى غاية 5 نوفمبر.