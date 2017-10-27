قمة بالعاصمة.. وشباب قسنطينة يسعى لتأكيد الصدارة

يسعى متصدر ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فريق شباب قسنطينة إلى الحفاظ على موقعه الريادي عند استقباله لضيفه اولمبي المدية في الوقت الذي ستكون فيه الأنظار مشدودة إلى ملعب عمر حمادي (الجزائر) الذي سيكون مسرحا لمواجهة عاصمية واعدة بين اتحاد الجزائر و شباب بلوزداد، في إطار الجولة التاسعة المقررة يومي الجمعة و السبت.

فبعد قطعه لمشوار أقل ما يقال عنه انه كان جيدا لحدّ الآن، من المؤكد انّ فريق شباب قسنطينة (المركز الأول ب17 نقطة)، سيوظف كل أوراقه الرابحة من اجل مواصلة المشوار بثبات عند استقباله لاولمبي المدية (المركز التاسع ب10 نقاط) في مقابلة تبدو منطقيا في متناول أصحاب الأرض .

ففريق شباب قسنطينة الذي فاجأ الكثيرين بترّبعه على كرسي الريادة في الجولات الأخيرة سيكون مدعوما معنويا في هذه الجولة بالتعادل الثمين الذي عاد به من الجزائر على حساب شباب بلوزداد في الجولة الماضية، بالإضافة إلى العزيمة الكبيرة التي تحذو كتيبة المدرب عبد القادر عمراني في تحقيق الفوز في مقابلة تقام ب"معقلهم" ملعب الشهيد حملاوي الذي لم يسجلوا فيه أي تعثر منذ بداية البطولة .

ورغم هذه المعطيات، الا انّ فريق اولمبي المدية الفائز هو الأخر بقواعده على حساب شبيبة الساورة ب(2-0)، سوف لن يقبل على نفسه التنقل إلى قسنطينة في ثوب المغلوب على أمره، بل سيسعى جاهدا إلى تحقيق نتيجة ايجابية يؤكد بها صلابته خارج قواعده بدليل نقطة التعادل التي أفتكها من مولودية الجزائر ب(0-0) و وفاق سطيف (0-0) .

ومن جانبه سيحاول فريق شبيبة الساورة (المركز الثاني ب14 نقطة)، التدارك ببشار عند استقباله لضيفه دفاع تاجنانت (المركز ال11 ب9 نقاط)، بعد ايام قليلة من انهزامه بالمدية، علما أن أبناء المدرب فؤاد بوعلي الذين لم يسجلوا أي هزيمة بقواعدهم منذ يناير 2015 ، يملكون من المؤهلات ما يجعلهم قادرين على ترجيح الكفة لصالحهم في هذه المقابلة .

و تتسم هذه الجولة بالاختبار الصعب الذي سيخضع له فريق شباب بلوزداد (المركز الثاني ب14 نقطة)، الذي يعد الفريق الوحيد الذي لم يسجل اي هزيمة منذ بداية البطولة-، عند ملاقاته لفريق اتحاد الجزائر (المركز ال12 بمجموع 8 نقاط) في مقابلة محلية ساخنة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

فرغم انّ مدرجات ملعب عمر حمادي ستضيق حتما بالأعداد الكبيرة من مناصري التشكيلتين، الاّ أن الفرجة ستكون مضمونة في هذه المواجهة العاصمية المثيرة.

و من المؤكد انّ فريق اتحاد الجزائري المدعوم معنويا بفوزه في المقابلة المتأخرة على حساب اتحاد الجراش (2-0) مساء امس الثلاثاء سيحرص على تحقيق فوز آخر يلملم به جراجه عقب إقصائه المرّ من الدور النصف النهائي لرابطة الابطال الافريقية .

أما نادي بارادو (المركز الثاني ب14 نقطة)، فيبقى مفاجأة الربع الاول من المنافسة دون منازع ، من خلال قلبه لكل الحسابات واحتلاله لمركز ثاني مشرف رفقة شبيبة الساورة و شباب بلوزداد.

وعليه، سيسعى رفاق الحارس توفيق موساوي الذي سيستقل تشكيلة التحاد الحراش المنهكة (المركز ال15 ب4 نقاط)، في مقابلة محلية إلى البقاء في مركز لصيق بالمقدمة في الوقت الذي يبقى فيه الشغل الشاغل للحراشية البحث عن الطريقة التي تساعدهم على الخروج من منطقة الخطر خاصة وانّ الفريق أبان مرّة اخرى عن محدوديته الكبيرة في المقابلة التي انهزم فيها امام اتحاد الجزائر ب(2-0).

ومن جهتها ستحمل المقابلة التي سيستقبل فيها فريق مولودية وهران (المركز ال5 ب 13 نقطة)، ضيفه وفاق سطيف (المركز السادس ب 12 نقطة ) كثير من الاثارة و التشويق بالنظر إلى طابعها "الكلاسيكي" خاصة وانّ تشكيلة الوفاق حاملة لقب الموسم الماضي، ستسعى جاهدة إلى العودة غانمة من هذه السفرية من أجل تدارك الفارق الذي يفصلها عن الرائد.

وفي هذه الجولة سيكون كل من شبيبة القبائل و اتحاد بلعباس اللذان يتقاسمان المركز السابع بمجموع 11 نقطة ، على موعد على التوالي بمقابلة داخل الديار امام إتحاد بسكرة (المركز ال14 ب5 نقاط) و تنقل إلى العاصمة من أجل مواجهة نصر حسين داي (المركز ال12 ب8 نقاط .

وستكون مهمة اتحاد بسكرة تحت قيادة مدربه الجديد رشيد بوعراطة صعبة جدا بتحديها لشبيبة القبائل التي ستلعب بقواعدها واكثر من هذا ستكون مجبرة على تدارك الهزيمة الاخيرة امام مولودية الجزائر (2-0).

ويتعين على فريق النصرية الذي يعاني الأمرين بسبب عدم تمكنه من مواكبة وتيرة البطولة،توخي الحذر امام تشكيلة اتحاد بلعباس التي تملك من المؤهلات ما يجعلها قادرة على العودة غانمة بنقاط المقابلة.

واخيرا، سيكون فريق مولودية الجزائر (المركز العاشر ب9 نقاط) ، على موعد بسفرية قصيرة إلى البليدة من اجل مواجهة الاتحاد المحلي (متذيل الترتيب برصيد نقطتين فقط) سيحاول خلالها اقتناص نقاطها من اجل تحسين مركزه في الترتيب العام ، وهي مهمة تبدو في المتناول للعاصميين امام الفريق البليدي الذي يقبع في المؤخرة دون اي انتصار لحدّ الآن.