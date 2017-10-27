توقيف ارهابي تاجر مخدرات بالوادي وعنصري دعـم بعين الدفلى

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي الخميس بالوادي الإرهابي تاجر المخدرات المبحوث عنه المسمى "غ. محمد فارس"، فيما أوقفت مفرزة أخرى عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من بومرداس وعين الدفلى في حين تم كشف وتدمير خمسة مخابئ للإرهابيين بباتنة حسب ما اورده الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 26 أكتوبر 2017 بالوادي/ن.ع.4ي الإرهابي تاجر المخدرات المبحوث عنه المسمى "غ. محمد فارس"، فيما أوقفت مفرزة أخرى عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من بومرداس وعين الدفلى/ن.ع.1ي في حين تم كشف وتدمير خمسة (05) مخابئ للإرهابيين بباتنة/ن.ع.5".

واضاف البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6ي شاحنة محملة بخمسة (05) أطنان من المواد الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما ضبطت مفارز أخرى وعناصر حرس الحدود (18340) لتر من الوقود بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وببرج باجي مختار/ن.ع.6ي وحجز عناصر الدرك الوطني (6605) وحدة من مختلف المشروبات بعين تموشنت وسعيدة/ن.ع.2 ".

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بوهران /ن.ع.2 محاولة هجرة غير شرعية لـ (20) شخص كانوا على متن قارب مطاطي في حين تم توقيف ثلاثة (03) مهربين و(50) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرارو تندوف وورقلة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج