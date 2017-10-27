البطولة العربية للتجديف : عشر ميداليات للجزائر من بينها خمس ذهبية في اليوم الأول

احرزت عناصر المنتخب الجزائري للتجديف 10 ميداليات (5 ذهبيات و5 فضيات) صباح الجمعة خلال اليوم الاول من منافسات البطولة العربية (أكابر، أواسط وأقل من 23 عاما) التي يحتضنها المجرى الدولي للتجديف بالبحيرة بتونس أيام 27 و 28 اكتوبر الجاري.

وتصدرت الجزائر جدول الميداليات في اعقاب اليوم الاول بمجموع 10 ميداليات (5 ذهبيات و5 فضيات) أمام تونس (5 ذهبيات، 4 فضيات و1 برونزية) والمغرب (فضية واحدة و5 برونزيات).

وتجرى هذه البطولة بمشاركة 10 بلدان ويتعلق الأمر بكل من تونس والجزائرو المغرب ومصرولبنان والامارات والعراق وقطر والسودان وجيبوتي.

وبرمجت عشرة نهائيات ليوم السبت ابتداء من الساعة 9 صباحا.

جدول الميداليات:

البلد ذهبية فضية برونزية

1/ الجزائر 5 5 0

2/ تونس 5 4 1

3/ المغرب 0 1 5

4/ الامارات 0 0 3

5/ العراق 0 0 1.

المصدر : الإذاعة الجزائرية