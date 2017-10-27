التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم بين بورصة الجزائر وسيتي لندن

أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية ، الجمعة ،بلندن أنه سيتم قريبا التوقيع على مذكرة تفاهم بين بورصة الجزائر و مركز لندن المالي (سيتي لندن).

وقال الوزير الذي تحادث الخميس مع مسؤولين و خبراء في المالية الدولية بمقر المركز المالي لمدينة لندن أنه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين بورصة الجزائر وسيتي لندن خلال "الاشهر القادمة" بالجزائر.

وتتضمن الوثيقة التبادلات بين بورصة الجزائر و المؤسسة اللندنية و كذا وسائل استفادة البورصة والمؤسسات الجزائرية من خبرة أول ساحة مالية في العالم.

وسيتم التوقيع على المذكرة على هامش ندوة ستنظم بالجزائر بمشاركة ممثلين عن سيتي لندن سيقدمون عروضا حول نشاطات البورصة العالمية.

من جهة أخرى أوضح راوية أنه خلال محادثاته مع مسؤولي ليودس أوف لندني بورصة التأمين العالمية الحاضرة في الجزائر بحث الطرفان وسائل " رفع التبادلات و تقليص عوامل الأخطار على الجزائر".

وبخصوص الندوة الجزائرية-البريطانية حول الخدمات المالية التي نظمها المركز المالي للندن و الكتابة البريطانية للتجارة الدولي، صرح راوية أنها سمحت للوفد الجزائري بالاطلاع على الخبرة البريطانية في مجال المالية الخضراء و الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص.

وقد أعرب الطرف الجزائري عن اهتمام خاص بالاستثمار في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما تم الاتفاق على تنظيم ملتقى بالجزائر حول هذا الموضوع بمشاركة الخبراء البريطانيين.

من جهة أخرىيالتقى الوزير بمقر سفارة الجزائر بلندن أعضاء الجالية الجزائرية الذين نجحوا في مجال الأعمال بالمملكة المتحدة و الذين أعرب لهم عن أمل الجزائر في الاستفادة من خبرتهم.

كما أشار الى اجراء مشاورات من أجل تحديد قواعد و كيفيات نقل هذه الخبرة مؤكدا أن الجزائر" ترحب بكل مبادرة" في هذا الاتجاه

المصدر : الإذاعة الجزائرية/واج