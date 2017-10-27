الجولة 9: وفاق سطيف يتألق في وهران ونادي بارادو يسقط داخل الديار

عرفت الدفعة الأولى من الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم (موبيليس) هذا الجمعة، نتائج مخالفة للتوقعات،حيث عاد وفاق سطيف بكامل الزاد من سفريته الشاقة إلى وهران، فيما سجل نادي بارادو هزيمة مفاجئة أمام اتحاد الحراس في الوقت الذي عاد فيه أولمبي المدية واتحاد بسكرة بنقطة ثمينة من قسنطينة وتيزي وزو.

ففي ملعب زبانة وأمام حضور جماهيري غفير، نجح حامل اللقب في كسب النقاط الثلاث على حساب مضيفته مولودية وهران بفضل ثنائية حدوش الذي باغث الحارس الوهراني في الدقيقة الأولى قبل أن يضيف هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة من المباراة (د 84). قبل ذلك، أعاد تومي الأمل لأنصار الحمراوة بتعديله النتيجة برأسية جميلة (61).

هذا الفوز تزامن مع تعثر الرائد شباب قسنطينة بملعب الشهيد حملاوي أمام أولمبي المدية، حيث صار الوفاق على بعد ثلاث نقاط فقط، في انتظار إجراء لقائه المتأخر أمام اتحاد الجزائر. وخيب السنافر آمال أنصارهم خاصة وأنهم فوجؤوا بهدف مبكر للزوار بواسطة بوشريط (د 4). ولحسن حظ أشبال المدرب عمراني،عاد الشباب في النتيجة مكتفيا بنقطة واحدة من إمضاء العمري (د 61)، أما أولمبي المدية فأصبح الشبح الأسود للفرق الكبيرة بعد فرضه التعادل خارج مواقعه على مولودية الجزائر ووفاق سطيف.

وجاءت مفاجأة اليوم (الجمعة) من ملعب عمر حمادي، حيث تعثر نادي بارادو أمام اتحاد الحراش (2-3). هذا الفوز سمح للصفراء من التنفس قليلا في انتظار الجولات المقبلة، فيما ضيع"الباك"فرصة الانفراد بالمركز الثاني.

أما المباراة الأخيرة لتي لعبت اليوم، فقد انتهت بتعادل أبيض بين شبيبة القبائل والصاعد الجديد اتحاد بسكرة، وهو التعادل بطعم الهزيمة "للكناري"الذي لا زال يتخبط في مشاكله الإدارية و الرياضية.

وتتواصل الجولة التاسعة يوم غد السبت بإجراء أربع مباريات، تتصدّرها القمة العاصمية بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد.

النتائج الجزئية والترتيب:

الجمعة :

شبيبة القبائل - اتحاد بسكرة 0-0

مولودية وهران - وفاق سطيف 1-2

نادي بارادو - اتحاد الحراش 2-3

شباب قسنطينة - اولمبي المدية 1-1

- السبت 28 أكتوبر:

-- البليدة(م.براكني): اتحاد البليدة - مولودية الجزائر 00ر16سا

-- الجزائر(20 أوت 55): نصر حسين داي - اتحاد بلعباس 00ر16سا

-- الجزائر (عمر حمادي) : اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد 00ر17سا

-- ببشار : شبيبة الساورة - دفاع تاجنانت 00ر18سا

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 18 9

2. وفاق سطيف 15 8

3. شبيبة الساورة 14 8

--. شباب بلوزداد 14 8

--. نادي بارادو 14 9

6 . مولودية وهران 13 9

7 . شبيبة القبائل 12 9

8. اتحاد بلعباس 11 8

--. أولمبي المدية 11 9

10- مولودية الجزائر 9 7

--. دفاع تاجنانت 9 8

12. اتحاد الجزائر 8 5

--. نصر حسين داي 8 8

14. اتحاد الحراش 7 9

15. اتحاد بسكرة 6 8

16 اتحاد البليدة 2 8 .

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية