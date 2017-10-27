تنصيب لجنة تعكف لمعادلة الشهادات والتنسيق بين الجامعات الجزائرية و البلجيكية

تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار مع وزير التعليم العالي والبحث والإعلام لفيديرالية والونيا-بروكسل جون كلود ماركور هذا الجمعة ببروكسل إلى إمكانية إنشاء ندوة جزائرية-بلجيكية حول التعليم العالي حسبما أفاد به مصدر دبلوماسي.

وحسب المصدر فإن السيدين حجار وماركور تناولا أثناء لقائهما إمكانية تنصيب لجنة خاصة تعكف على مسألة معادلة الشهادات وتحسين التنسيق بين الجامعات الجزائرية والبلجيكية لكي تتبوأ مكانة أفضل في الاستجابة لإعلانات المشاريع الأوروبية في إطار برنامج أوراسموس.

وسمح اللقاء للوزيرين باستعراض حالة التعاون بين الجزائر و فيديرالية والونيا-بروكسل في مجال التعليم العالي والبحث عن السبل الممكنة لتدعيمه.

وفي هذا الصدد أكد ماركور أنه يوجد من جهة بلجيكا "انفتاح حقيقي وإرادة قوية لتطوير التعاون مع الجزائر"يضيف ذات المصدر الذي أشار إلى أن وزير فيديرالية والونيا-بروكسل أعرب عن أمله في تحديد العناصر التي تعيق التعاون لاسيما فيما يخص بمعادلة الشهادات قصد"تشييد شراكة ملموسة وتشجيع التبادلات بين شباب وباحثي البلدين".

وبعد أن ذكر عادة التعاون القائمة بين الجامعات الجزائرية والبلجيكية الفرنكوفونية ثمن حجار انتعاش التعاون من خلال تبني اللجنة الجزائرية وفيديرالية والونيا-بروكسل المختلطة المنعقدة في الجزائر في شهر جويلية المنصرم عشرات المشاريع لفائدة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

ومن جهة أخرى عرض حجار إمكانيات قطاع التعليم في الجزائر واقترح سبل التعاون بدءا من توسيع بعض البرامج الجارية ووضع برامج المنح المدرسية الموجهة نحو تكوين المكونين وتبادل الخبرة حول الإدارة الجامعية إلى علاقة الجامعة-المؤسسة وتوظيف خريجي الجامعات.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الاقتراحات حظيت بدعم الوزير البلجيكي الذي أكد استعداد فيديرالية والونيا-بروكسل للعمل على هذه السبل خاصة وأن فيديرالية والونيا-بروكسل بصدد إطلاق صندوق مغاربي في السنة المقبلة مخصص لتمويل مشاريع التعاون في قطاع التعليم العالي والبحث.

يذكر أن حجار قام يومي الخميس والجمعة بزيارة عمل ببروكسل،حيث تحادث مع المفوض الأوروبي المكلف بالبحثي كارلوس موداس ووقع على اتفاق يصادق على مشاركة الجزائر في الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة حوض المتوسط (بريما).

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية