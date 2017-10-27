الجولة 8 : شبيبة سكيكدة تستغل تعثر مولودية بجاية وتخطف الصدارة

استفادت شبيبة سكيكدة الفائزة على أمل عين مليلة (2-0) من تعثر مولودية بجاية بملعبها أمام سريع غليزان (2-2) لتعتلي صدارة ترتيب الرابطة الثانية"موبيليس"لكرة القدم عقب الجولة الثامنة التي لعبت هذا الجمعة، فيما يواصل الصاعد الجديد رائد القبة حصد الانهزام تلو الأخر وهو ما قد يعيده سريعا إلى قسم الهواة.

وحققت شبيبة سكيكدة فوزا مستحقا أمام جمعية عين مليلة (2-0) بهدفين حملا توقيع برملة (41) وبهلول (52).وسيطر السكيكديون على اللقاء بالطول و بالعرض ليظهروا نواياهم في المنافسة على إحدى البطاقات الثلاث للصعود.

بعد المقابلة قال مسعود خلوط مساعد مدرب شبيبة سكيكدة ديدي غوميز:"سجلنا فوزا كبيرا أمام فريق قوي ومتماسك في مباراة هي الأحسن لنا منذ بداية الموسم. لاعبونا أرادوا الفوز وكانوا مركزين طيلة الأسبوع على حصد النقاط كاملة. تفوقنا على المنافس من كل الجوانب وخصوصا من حيث السرعة في التنفيذ و عكس الهجمات".

بالمقابل، عجزت مولودية بجاية عن الفوز ومواصلة مسيرتها في القمة بعد اصطدامها بمنافس عنيد رفض الاستسلام هو سريع غليزان الذي أجبرها على التعادل (2-2). وافتتح المهاجم المخضرم دراق باب التسجيل سريعا للزوار(3)، لكن البجاوية عدلوا بفضل قادري (9) ثم تقدموا بهدف صالحي (27) من ضربة جزاء. بعد ذلك أعاد تبي السريع الغليزاني في اللقاء بتعديل الكفة مجددا عند حدود الدقيقة (35).

هذا الإخفاق هو الثاني عقب الانهزام في الجولة الماضية أمام وداد تلمسان (1-0) وأخر الأنباء القادمة من البيت البجاوي تعلن عن رحيل المدرب مصطفي بسكري من العارضة الفنية.

وعادت جمعية الشلف بنقطة ثمينة من تنقلها إلى شرق الوطن لتفرض على أصحاب الأرض شباب باتنة نتيجة التعادل الايجابي (1-1).وكان الباتنيون سباقين إلى التهديف عن طريق محيوز (45)،لكن جمعية الشلف عادت سريعا بهدف أعراب في الدقيقة (56).

وتعتبر شبيبة بجاية من أكبر المستفيدين للجولة بعدما فازت خارج الديار وفي الوقت بدل الضائع على مولودية سعيدة بهدف وحيد من غانم (90+4).وسمح هذا الانتصار للبجاوية بالارتقاء للمرتبة الخامسة (14 نقطة).

من جهتها، حققت جمعية وهران الأهم بإضافة ثلاثة نقاط أخرى إلى رصيدها بفضل الفوز أمام أحد الأندية التي تعاني شباب عين الفكرون (2-1). هدفا أبناء "المدينة الجديدة"سجلهما خلف الله (27) وهندو (53) من ضربة جزاء، فيما سجل لشباب عين الفكرون اللاعب قزاينية (45).

وتكبد متذيل الترتيب رائد القبة (3 نقاط) هزيمة أخرى هذه المرة أمام مضيفه أهلي برج بوعريريج بهدف غربي من علامة الجزاء في الدقيقة (60). ويبدوا أن العاصميين بقيادة المدرب الروماني دان انجليسكو لا يحوزون الإمكانيات التي تمكنهم من المنافسة في الرابطة الثانية مما يشكل خيبة أمل كبيرة للأنصار.

وأخيرا إنتهت المباراتين بين مولودية العلمة ووداد تلمسان من جهة وأمل بوسعادة-غالي معسكر، كما بدأت بنتيجة التعادل الأبيض (0-0).

النتائج الكاملة والترتيب:

جمعية وهران - شباب عين الفكرون 2 - 1

مولودية العلمة - وداد تلمسان 0 - 0

أمل بوسعادة - غالي معسكر 0 - 0

مولودية سعيدة - شبيبة بجاية 0 - 1

شبيبة سكيكدة - جمعية عين مليلة 2 - 0

أهلي برج بوعريريج - رائد القبة 1 - 0

شباب باتنة - جمعية الشلف 1 - 1

مولودية بجاية - سريع غليزان 2 - 2

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة سكيكدة 18 8

2. مولودية بجاية 17 8

3. جمعية عين مليلة 16 8

--. جمعية الشلف 16 8

5. شبيبة بجاية 14 8

6. جمعية وهران 13 8

7. سريع غليزان 12 8

8.أهلي برج بوعريريج 11 8

9. مولودية سعيدة 10 8

10. وداد تلمسان 9 8

--. شباب باتنة 9 8

12. مولودية العلمة 7 8

13. أمل بوسعادة 6 8

--. غالي معسكر 6 8

15. شباب عين الفكرون 5 8

16. رائد القبة 3 8.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية