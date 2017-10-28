علماء روس يكشفون دواء لمنع الإصابة بفيروس الإيدز

تمكن علماء روس من إيجاد طريقة لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

ويستند الدواء الجديد على بناء حمض نووي يعمل على حظر عمل الفيروس الخطير.

وقد تم هذا الاكتشاف من قبل علماء من المركز العلمي والسريري الفيدرالي للطب الفيزيائي والكيميائي في روسيا، حيث استطاعوا استخراج حمض نووي خاص من جزيئات مصنعة.

وقال العلماء إنهم يقومون بالعمل على اختبارات تحمل بين طياتها نتائج مشجعة، مؤكدين أن الدواء قادر على إيقاف تأثير فيروس الإيدز ولا يسمح بالعدوى.

وأفاد العلماء بأنه بعد تناول الدواء، فإن الجسم يطور آلية وقائية ويصبح غير معرض للإصابة بالفيروس، كما يمكن أن يقوموا بتطعيم عدد كبير من الناس في المستقبل القريب، حيث يتمتع الدواء بتكلفة انتاج منخفضة مما يجعله في متناول الجميع.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج