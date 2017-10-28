غوتيريس: " يجب حل مسألة إقليم كتالونيا في إطار الدستور "

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، السلطات الإسبانية وسلطات كتالونيا إلى البحث عن حلول لقضية الإقليم "في إطار الدستور وعبر القنوات السياسية والقانونية القائمة".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية امس ،" نحن نحاول متابعة التطورات ، الأمين العام يحث كل الأطراف المعنية على البحث عن حلول في إطار الدستور الإسباني و يتابع التطورات في إسبانيا عن كثب وفي الوقت ذاته لا تزال المناقشات حول توزيع السلطة في إسبانيا شأنا داخليا للدولة".

وكان البرلمان الكتالوني قد وافق اليوم على قرار بشأن إستقلال الإقليم , وبعد ساعة ، وافق مجلس الشيوخ الإسباني على تطبيق المادة 155 من الدستور الذي يسمح بتولي زمام الأمور مباشرة في الإقليم.

واعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي امس الجمعة الطرد الفوري لكل من الزعيم الكتالوني كارلس بوجديمونت وحكومتهي ودعا إلى انتخابات جديدة في الإقليم في 21 ديسمبر القادم.

وأعلن راخوي تلك الإجراءات ,عقب الدعوة إلى اجتماع خاص لحكومته لاتخاذ قرار بشأن كيفية تطبيق المادة 155 من الدستور الاسباني.

وقال راخوي في بيان "يعيش الشعب الاسباني يوما حزينا تجاوزت فيه الرعونة حدود القانون"، مضيفا أن حكومته بدأت في "تبني إجراءات ضد سلب مرفوض لحقوق أغلبية سكان إقليم كتالونيا."

تؤكد مصادر بالحكومة المركزية أن الحكومة الإسبانية ستقيم دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد إعلان الاستقلال الكتالوني.

ومن المقرر أن يبحث المدعى العام الاسباني بعد غد الاثنين توجيه اتهامات بـ"التمرد" ضد بوجديمونت وآخرين من أعضاء حكومته, وهي الاتهامات التي قد تُفضي إلى أحكام بالسجن لفترة ما بين 15 و30 عاما.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج