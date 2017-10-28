إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية أدرار

سلم اليوم السبت إرهابي نفسه الى السلطات العسكرية بولاية ادرار، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر نفسه أنه "في اطار مكافحة الارهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلم اليوم 28 أكتوبر2017 يالارهابي "ت .محمد" نفسه للسلطات العسكرية بأدرار /الناحية العسكرية الثالثة. الارهابي كان بحوزته (01) بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة ".

وذكر البيان أن "هذه النتائج تؤكد من جديد على نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الارهاب وتقويض كل محاولة لزعزعة استقرار بلادنا".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج