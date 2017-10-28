كعوان : نحو مراجعة القرار المتعلق بفتح الاعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء قنوات تلفزيونية

أعلن وزير الاتصال جمال كعوان ، هذا السبت، بالجزائر العاصمة أن القرار المتعلق بفتح الاعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاءخدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية ستعاد دراسته مع الفاعلين المعنين لجعله متكيف مع "متطلبات" المشهد الإعلامي" للسمعي البصري في الجزائر.

وصرح كعوان للصحافة على هامش مراسيم الاحتفال بالذكرى 55 لاسترجاع السيادة الوطنية على التلفزيون والاذاعة الوطنيتين في 28 اكتوبر 1962 أن "القرار المتعلق بفتح الاعلان عن الترشح ستتم مراجعته من جديد مع الفاعلين المعنيين لتكييفه مع متطلبات المشهد الإعلامي الحالي للسمعي البصري الجزائري" .

ويذكر أن هذا القرار المتعلق بفتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية قد تم نشره في الجريدة الرسمية.

و تم اصدار هذا القرار لمنح 7 رخص لإنشاء 7 خدمات للبثت التلفزيوني الموضوعاتية تتعلق بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (برامج للأخبار والروبورتاجات والتحليلات والتعليقات إضافة إلى النقاشات والندوات) و الثقافية والشباب وفن الطبخ والاكتشافات والمسلسلات الى جانب الاحداث الرياضية.

وأوضح كعوان أن "القرار في الصيغة التي صدر عليها لا يستجيب لطموحات وسائل الاعلام الجزائرية وللتقدم الذي احرزته في المجال السمعي البصري"، مضيفا "نحن عائلة واحدة ونحن في الاستماع إليهم ولقد أخذنا أراءهم بعين الاعتبار وسنعيد دراسة هذا الملف ليكون متماشي مع التطور الكبير في مجال السمعي البصري والتكنولوجيات".

وأضاف الوزير يقول "استجابة لطلبات وملاحظات أسرة السمعي البصري الجزائرية، ستتم مراجعة القرار المتعلق بفتح الإعلان عن الترشح لأننا أخذنا طلباتهم بعين الاعتبار".

لالمصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج